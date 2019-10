Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Einbruch in leerstehende Gaststätte

Freiburg (ots)

Zutritt verschafften sich unbekannte Täter in eine leerstehende Gaststätte in der Klosterstraße. In den Räumlichkeiten angekommen, brachen sie sämtliche Geldspielautomaten auf. Der Inhalt wurde entwendet. Der Einbruchszeitpunkt liegt zwischen Donnerstag, 10.10.2019, und Donnerstag, 17.10.2019. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen (07624/9890-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

