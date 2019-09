Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland - Mauern beschädigt; Aurich - Zwei Motorradfahrer leicht verletzt; Aurich - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Mauern beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende zwei Abgrenzungsmauern auf dem Gelände einer Grundschule am Schuldamm in Südbrookmerland beschädigt. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 6:45 Uhr, beschädigten die bislang unbekannten Täter die Mauern, die als Abgrenzung zu einem Fahrradständer dienen, und schlugen bzw. traten die oberen Steinschichten des Mauerwerks ab. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden unter Telefon 04942 1337.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Motorradfahrer leicht verletzt

Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag auf der Brockzeteler Straße in Aurich bei einem Verkehrsunfall gestürzt und verletzt worden. Gegen 14:20 Uhr fuhr ein 72 Jahre alter Autofahrer aus Aurich mit seinem Opel Zafira und einem Anhänger auf dem Meerweg und bog nach links auf die Brockzeteler Straße ab. Dabei übersah er offenbar zwei Motorradfahrer, die in Richtung Aurich fuhren. Um einen Zusammenstoß mit dem Opel zu verhindern, bremsten die 49-Jährige und der 57-Jähriger mit ihren Motorrädern stark ab. Sie stürzten und wurden leicht verletzt.

Aurich - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Sonntag in Südbrookmerland mit einem Auto kollidiert und verletzt worden. Eine 28 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf aus Südbrookmerland war gegen 13:40 Uhr auf der Siebelshörner Straße unterwegs. Sie wollte nach rechts auf die Auricher Straße in Fahrtrichtung Aurich abbiegen und übersah die beiden vorfahrtberechtigten Pedelec-Fahrer, die auf dem dortigen Radweg in Richtung Emden fuhren. Es kam zum Zusammenstoß und beide Pedelec-Fahrer aus Südbrookmerland stürzten. Die 54 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde schwer, der 53 Jahre alte Pedelec-Fahrer leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell