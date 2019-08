Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rennerod (ots)

Am 19.08.2019 gegen 12:00 Uhr kam es auf der B54 (Ortsdurchfahrt Rennerod) zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 78-jährige Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Rennerod kam mit seinem PKW aus bislang nicht geklärten Gründen im Bereich der Einmündung zur Falterswiese nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit zwei Gartenmauern entstand am Fahrzeug Totalschaden. Beide Fahrzeuginsassen wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

