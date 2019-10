Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Gottenheim: Auto beim Ausparken beschädigt

Freiburg (ots)

In Gottenheim kam es am Donnerstag, 16.10.2019 gegen 10.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Ein in der Hauptstraße gegenüber einer Gaststätte abgestellter PKW wurde, vermutlich beim Ausparken, von einem anderen Fahrzeug an der Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Gemäß der Spurenlage könnte es sich um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach zu melden, Telefon 07667/911 70.

