Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Kleve (ots)

Am Sonntag (13. Oktober 2019) gegen 11:45 Uhr überquerten ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger - beide aus Kleve - im Bereich des Bahnhofsplatzes gerade die Gleise aus Richtung der Van-den-Berg-Straße kommend, als sie nach eigenen Angaben plötzlich grundlos von einer Gruppe ihnen unbekannter Personen angegriffen wurden. Die etwa fünf bis zehn Personen hätten auf sie eingeschlagen und -getreten. Dabei wurde der 22-Jährige am Kopf und im Gesicht verletzt, er wurde daher mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 23-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht, gab jedoch an, keine ärztliche Hilfe zu benötigen. Die Polizei Kleve sucht nun Zeugen des Geschehens und erbittet Hinweise zu verdächtigen Personen unter Telefon 02821 5040. (cs)

