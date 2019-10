Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich ein unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle auf der s´Heerenberger Straße entfernt. Der Besitzer hatte seinen grauen Opel Corsa mit Klever Kennzeichen, am Samstagabend, 12.10.2019, gegen 20.30 Uhr, gegenüber der Hausnummer 156 geparkt und die frischen Unfallschäden am Sonntag, 13.10.2019, gegen 16.20 Uhr bemerkt. In diesem Zeitraum muss der Wagen von einem entgegenkommenden Fahrzeug gestreift worden sein. Hierbei wurden der linke Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei hat rote Farbe vom flüchtigen Pkw sichergestellt. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

