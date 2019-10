Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Stenden

Unfall mit sieben Verletzten

Kerken (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagmittag, 12.10.2019, wurden alle sieben Beteiligten, hiervon vier Kinder, zunächst vorsorglich in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Gegen 13.20 Uhr war eine 52-jähriege Autofahrerin aus Kerken auf der Dorfstraße unterwegs und wollte die Kempener Landstraße überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 32-jährigen Autofahrers aus Goslar, der die Kempener Landstraße in Fahrtrichtung Aldekerk befuhr. Dieser rutschte durch den Aufprall in den Straßengraben. Nur den Umständen, dass nicht nur die Erwachsenen angegurtet waren, sondern auch die 1-8 Jahre alten Kinder vorschriftsmäßig in ihren Kindersitzen transportiert wurden, ist es zu verdanken, dass es zu keinen schlimmeren Folgen gekommen ist. Sämtliche Beteiligte konnten die Krankenhäuser nach ambulanter Behandlung verlassen. Die Polizei Kleve macht an dieser Stelle erneut auf die möglichweise lebensrettenden Rückhalte- und Sicherungssysteme in Fahrzeugen aufmerksam und appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, diese auch immer zu benutzen. (SI)

