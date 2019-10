Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Mädchen verletzt - Autofahrer fährt weiter

Goch (ots)

Ohne sich um das verletzte Unfallopfer zu kümmern, hat sich am Freitagnachmittag, 11.10.2019, ein unbekannter Autofahrer von der Unfallstelle auf der Voßheider Straße entfernt. Das 8-jährige Kind war gegen 15.00 Uhr mit seinem Rad vom Schnepfenweg gerade nach rechts auf die Voßheider Straße eingebogen, als sich von hinten ein Pkw aus Richtung Ostring näherte. Durch die Berührung mit dem Pkw strauchelte das Mädchen und kam zu Fall. Hierbei verletzte es sich am Knöchel. Erst am Samstag, 12.10.2019, erzählte sie ihrer Mutter von dem Vorfall. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen roten Pkw, ggf. ein Cabrio gehandelt haben. Der Fahrer, so das Mädchen, habe auf seinem Handy herumgetippt, und sei einfach weiter gefahren. Eine Fußgängerin und eine Autofahrerin kümmerten sich schließlich um das Kind, als es weinend auf der Straße saß. Diese beiden Zeuginnen sowie mögliche weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden dringend gebeten, sich an die Polizei Goch, Telefon 02823-1080, zu wenden. (SI)

