Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Großeinsatz gegen Betäubungsmittel

Kreis Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs führte die Polizei einen Großeinsatz in mehreren Orten des Kreises durch. 15 Wohnungen in Soest, Lippstadt, Geseke, Anröchte, Erwitte, Wickede und Werl wurden nach Betäubungsmitteln durchsucht. Eine kleinere Cannabisplantage konnte dabei neben weiteren Betäubungsmitteln sichergestellt werden. Eine per Haftbefehl gesuchte Person wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell