Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Baumaterial entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf einer Baustelle in der Heinrich-Schweitzer-Straße in Ludwigsburg-West entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 16.00 Uhr bis Freitag, 07.00 Uhr insgesamt 60 Säcke Klebemörtel. Das Baumaterial befand sich auf drei Paletten gestapelt innerhalb eines Zauns im Bereich der Baustelle. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf über 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 07141/185353 zu melden.

