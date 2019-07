Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Diebstahl einer Küchenspüle

Bad Essen (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag in der Gartenstraße eine Küchenspüle gestohlen. Ein Küchenmonteur hat gegen 10.10 Uhr auf einem Grundstück an der Ecke zur Lutherstraße Teile einer neuen Küche ins Haus getragen. Als der Handwerker etwa zehn Minuten später auf den Hof zurückkehrte, um die dort zuvor abgestellte neue Edelstahlküchenspüle samt Niederdruckarmatur zu holen, war diese bereits von den Tätern weggetragen worden. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistation Bad Essen entgegen. Telefon: 05472-818.

