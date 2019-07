Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallflucht-Polizei sucht schwarzen VW Golf

Bohmte (ots)

Die Polizei ermittelt aktuell wegen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend auf der B51 ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen VM Golf fuhr gegen 20.15 Uhr in Richtung Bohmte und touchierte kurz vor der Einmündung zur Stirper Straße zwei am Fahrbahnrand aufgestellte Warnbaken. Danach hielt das Fahrzeug nach Angaben eines Zeugen nicht an und fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit in Richtung Bohmte weiter. Die beiden Baken wurden beschädigt, ebenso wurden an der Unfallstelle Teile der Frontschürze des flüchtigen VW gefunden. Wer Hinweise zu einem vorne rechts beschädigten schwarzen VW Golf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte. Telefon: 05471-9710.

