POL-LB: Bundesweiter Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit "Brummis im Blick" - Kontrollschwerpunkt gewerblicher Güter- und Personenverkehr (Veröffentlichung der 2. Kernbotschaft)

Ludwigsburg (ots)

Unter dem Motto "Brummis im Blick" stehen die zweiten länderübergreifenden Kontrollmaßnahmen, die am 12. September 2019 im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" auch in den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg durchgeführt werden.

Drei Kernbotschaften sollen im Voraus verdeutlichen mit welchem Fachwissen das Kontrollpersonal im Bereich des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs gerüstet sein muss, während Sprachbarrieren die Kontrollen oft zusätzlich erschweren.

1. Thema : Lenk- und Ruhzeiten 2. Thema: Technischer Zustand von LKW 3. Thema: Ladung

(Hinweis: Die Botschaften werden vor dem Aktionstag in drei Schritten am 03., am 06. und am 09. September veröffentlicht. Die beiden Logos dürfen gerne mitveröffentlicht werden. Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind eingeladen am Aktionstag eine ausgewählte Kontrolle zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr zu begleiten. Nähere Informationen können bei der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg erfragt werden.)

Kernbotschaft 2: Thema Technischer Zustand von LKW

Appell: Bremsen und Reifen okay? Sichere Straßen durch sichere Fahrzeuge!

Technikkontrollen bei Kraftfahrzeugen zur Güter- und Personenbeförderung dienen in besonderem Maße dazu, die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen. Im Zuge der Kontrollen fällt auf, dass LKW und Busse oft unzureichend gewartet werden. Im Rahmen der Technischen Unterwegskontrollen wurden in den letzten beiden Jahren mehr als 1,3 Millionen Nutzfahrzeuge durch die Polizeien der Länder und das Bundesamt für Güterverkehr auf den Straßen der Bundesrepublik kontrolliert. Etwa jedes fünfte Fahrzeug war wegen technischer Mängel zu beanstanden. In der Hauptsache handelte es sich um Mängel im Bereich der Lichtanlage, der Räder, Reifen und Achsen sowie der Bremsanlage. Bei etwa jedem zehnten kontrollierten Fahrzeug musste, zumindest zeitweise, die Weiterfahrt untersagt werden.

