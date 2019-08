Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Einbruch

Eicklingen (ots)

Eine Gaststätte in der Braunschweiger Straße in Eicklingen war das Ziel von Unbekannten. In der Zeit zwischen dem vergangenen Freitag und Montag dieser Woche versuchten die Unbekannten an mehreren Stellen Fenster bzw. eine Tür aufzuhebeln. Als dieser Versuch scheiterte, verließen die Täter den Tatort unerkannt und hinterließen einen Schaden von etwa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Polizeikommissariat Bergen

Guido Koch

Telefon: 05051/47166-131

E-Mail: guido.koch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell