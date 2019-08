Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Versuchter Wohnungseinbruch

Bergen (ots)

Am Freitag, im Laufe des Tages, versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in Bergen einzubrechen. In der Zeit zwischen 09.15 Uhr und 18.45 Uhr gelangte der Unbekannte offensichtlich durch die offenstehende Hauseingangstür in das Mehrparteienhaus in der Straße Mühlendamm. Dort versuchte der Täter mit einem Gegenstand eine Wohnungseingangstür aufzubrechen. Dieser Versuch scheiterte und der Täter verschwand unerkannt.

