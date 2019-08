Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einer Kleingartenkolonie

Celle (ots)

Am Samstag gegen 23:45 Uhr werden Feuerwehr und Polizei wegen eines Feuers in der Kleingartenkolonie "Friedrichslust" in der Heese alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte steht eine Gartenlaube bereits in Vollbrand und das Feuer hat bereits auf eine benachbarte Laube übergegriffen. Personen befanden sich nicht in den Gebäuden. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

