Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unbekannte stehlen Hochdruckreiniger

Celle (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 31.07.19, 16.00 Uhr bis Freitag, dem 02.08.2019, 10.00 Uhr drange zumindest ein unbekannter Täter auf ein Betriebsgelände in der Wernerusstraße in Celle ein, nachdem ein Zaun an der Rückseite des Geländes gewaltsam geöffnet wurde. Ein auf dem Betriebshof abgestellter unverschlossener Hochdruckreiniger wurde gestohlen. Mit der Beute im Wert von mehreren tausend Euro entkamen der/die Täter unerkannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

Polizeikommissariat Bergen

Guido Koch

Telefon: 05051/47166-131

E-Mail: guido.koch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell