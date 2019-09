Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 831/Stuttgart-Vaihingen: Abschleppwagen in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag gegen 17.45 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen auf die Bundesautobahn 831. Ein 55 Jahre alter Abschleppwagenfahrer, der ein Pannenfahrzeug auf der Ladefläche transportierte und einen Wohnwagen angehängt hatte, wollte in Richtung des Autobahnkreuzes Stuttgart auffahren. Möglicherweise war der Wohnanhänger nicht ausreichend gesichert, so dass er sich im Kurvenbereich löste und gegen die linksseitig verlaufende Schutzplanke prallte. Der linke Fahrstreifen der Auffahrt war in der Folge bis kurz vor 20.00 Uhr gesperrt. Der Wohnwagen musste abgeschleppt werden.

