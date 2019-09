Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg; Fahrzeugbrand in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf ein Schulgebäude in der Tiroler Straße in Leonberg-Eltingen abgesehen. Mutmaßlich mit Steinen haben die Unbekannten die Verglasung des Hintereingangs sowie Elemente der Jalousien beworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing ein Subaru, mit dem ein 54-Jähriger am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf B 14 von Herrenberg kommend in Richtung Nufringen unterwegs war, an zu brennen. Der Fahrer hielt daraufhin im Einmündungsbereich zur Straße "Am Fichtenberg" am Fahrbahnrand an und versuchte zunächst selbst sowie mit einer hinzukommenden Streifenwagenbesatzung den Motorbrand zu löschen. Während der ersten Löschversuche rückte die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Herrenberg mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten zum Einsatzort aus. Im Anschluss daran haben die Einsatzkräfte den Brand schließlich gelöscht. Der 54-jährige Fahrer und sein 25 Jahre alter Beifahrer wurden nicht verletzt. Das Auto, an dem ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Später stellte sich noch heraus, dass der betroffene Wagen ein Öl-Leck hatte und sich dadurch eine Ölspur, ausgehend vom Bahnhof Herrenberg, auf der Fahrbahn befand. Mithilfe einer Reinigungsmaschine wurden anschließend noch Reinigungsmaßnahmen durchgeführt.

