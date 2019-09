Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar

Böblingen: Gemeinsamer Aktionstag zum Thema "Zivilcourage"

Ludwigsburg (ots)

Beamte der Bundespolizei und der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Aalen, Reutlingen und Stuttgart sowie Mitarbeiter des VVS, der SSB, der DB Regio AG, der Abellio GmbH, des Verbands Region Stuttgart sowie der Go-Ahead Baden-Württemberg GmbH wollen am Donnerstag (12.09.2019) im Rahmen eines Präventionsprojektes rund um das Thema Zivilcourage und Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln informieren und beraten.

In Marbach am Neckar wird am Gleis 3 eine S-Bahn abgestellt, in der zu zwei verschiedenen Uhrzeiten Workshops mit dem Titel: "Sicher.Unterwegs - Frauen im ÖPNV" für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren stattfinden. Den Einstieg bildet dabei ein Kurzvortrag der Polizei Ludwigsburg, in dem über die hiesige Kriminalitätslage sowie rechtliche Aspekte, wie z.B. die Strafbarkeit von Sexualdelikten im öffentlichen Raum und das Thema Notwehr informiert wird. Außerdem gibt es Tipps, wie gefährliche Situationen vermieden werden können. Im Anschluss wird ein Mitarbeiter der DB Regio über die Nothilfeeinrichtungen in S-Bahnen informieren. Den Abschluss übernehmen Gewaltschutztrainer*innen des Verbands für Gewaltprävention und Selbstschutz, die mit den Teilnehmerinnen in Kleingruppen üben, wie man sich in übergriffigen Situationen im ÖPNV am besten verhalten und behaupten kann. Die Kurszeiten sind: 11:00 - 12:30 Uhr und 13:00 - 14:30 Uhr. Interessierte Frauen können sich zu dem kostenfreien Workshop unter

ludwigsburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

mit Angabe der gewünschten Kurszeit anmelden. Anmeldeschluss ist Montag, 09.September 2019.

Am Bahnhof in Böblingen werden in der Zeit zwischen 15:00 und 17:00 Uhr Beamte*innen der Polizei an einem Infostand über das Thema Zivilcourage informieren und möchten so mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diesem wichtigen Thema ins Gespräch kommen.

Die Organisatoren des Aktionstages laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein.

Und hier die sechs Regeln für Zivilcourage im öffentlichen Nahverkehr:

- Ich helfe, ohne mich selbst in Gefahr zu bringen. - Ich fordere andere aktiv und direkt zur Mithilfe auf. - Ich beobachte genau, präge mir Täter-Merkmale ein. - Ich organisiere Hilfe unter Notruf 110. - Ich kümmere mich um Opfer. - Ich stelle mich als Zeuge zur Verfügung.

Pressevertreterinnen und Pressevertreter sind zu den Veranstaltungen herzlich eingeladen.

