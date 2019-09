Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfall beim Linksabbiegen

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 24 Jahre alten Motorrad-Fahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 06.40 Uhr in Leonberg-Eltingen in einen Unfall verwickelt worden war. Der Motorrad-Fahrer wollte von der Leonberger Straße nach links in ein Tankstellengelände einbiegen. Dabei achtete er mutmaßlich nicht auf den entgegenkommenden Mercedes eines 22-Jährigen und stieß mit ihm zusammen. Der 24-Jährige prallte auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf den Asphalt. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 16.000 Euro geschätzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell