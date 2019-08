Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 41-jähriger Radfahrer leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Horster Straße, im Bereich der Kreuzung Wiesmannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 47-jährigen Autofahrerin aus Gladbeck und einem 41-jährigen Fahrradfahrer aus Gelsenkirchen. Beide wollten von der Wiesmannstraße nach links in die Horster Straße einbiegen. Dabei stieß die Autofahrerin gegen das Fahrrad des 41-Jährigen. Er stürzte und verletzte sich leicht. Er konnte das Krankenhaus noch am selben Tag wieder verlassen. Es entstand kein Sachschaden.

