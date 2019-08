Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Ein leichtverletzter Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 17:40 Uhr, fuhren ein 60-jähriger Autofahrer aus Dortmund und ein 20-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Henrichenburger Straße nebeneinander auf zwei Fahrspuren in Richtung Süden. Der 60-Jährige musste verkehrsbedingt abbremsen. Aus nicht abschließend geklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge auf Höhe der Römerstraße miteinander. Der 20-Jährige klagte über Schmerzen. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An den Autos entstand 4.000 Euro Sachschaden.

