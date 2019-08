Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend, um 22:40 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Bottroper mit seinem Fahrrad auf der Industriestraße. Zunächst versuchte er auf dem Geh- und Radweg einem Ast auszuweichen, dabei kollidierte er mit einem weiteren Ast, der in seinen Fahrweg reinragte. Beim anschließenden Sturz verletzt sich der 51-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

