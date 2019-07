Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Büdelsdorf

Kreis RD-ECK - Gartenlauben brannten

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK (ots)

190729-4-pdnms Gartenlauben brannten

Büdelsdorf / Kreis RD-ECK. Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstand bei einem Feuer in Büdelsdorf, Rickerter Weg II. Die Flammen wurden am Samstag (27.07.19, 00.35 Uhr) gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war zunächst eine Gartenlaube betroffen, das Feuer breitete sich aber auf insgesamt drei Lauben aus. Die Polizei ermittelt wegen einer fahrlässigen Brandstiftung. Nach dem Verbrennen von Gartenabfällen waren die Flammen möglicherweise nicht vollständig gelöscht worden. Personen wurden nicht verletzt.

Sönke Hinrichs

