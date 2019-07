Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: BAB A7

NMS-Nord - Zwei Schwerverletzte bei Neumünster

BAB A7 / NMS-Nord (ots)

190729-2-pdnms Zwei Schwerverletzte auf der A7 bei Neumünster

BAB A7 / NMS-Nord. Die beiden Insassen eines 3er BMW wurden am Samstag (27.07.19, 13.25 Uhr) in Höhe der Anschlussstelle NMS-Nord schwer verletzt. Nach Feststellungen der Autobahnpolizei Neumünster waren die beiden Rumänen (Fahrer 34, Beifahrer 21) in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als der BMW nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit Verkehrszeichen kollidierte und sich mehrfach überschlug. Dabei wurde der Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er wurde mit schweren / lebensgefährlichen Verletzungen in die Kieler Uniklinik geflogen. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in das Krankenhaus nach Neumünster. Der BMW wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 13.000 Euro geschätzt. Der Fahrer gab als Unfallursache Sekundenschlaf an. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell