POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche, Pkw-Aufbrüche, Kfz-Komplettdiebstahl

Oer-Erkenschwick

In der Zeit zwischen dem vergangenen Mittwochabend und gestern, entwendeten unbekannte Täter Werkzeuge, Dokumente, EC-Karten und Bargeld aus einem Lkw an der Wittekindstraße. Der Lkw war in einer Hofeinfahrt geparkt. Nach dem Diebstahl flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Zwischen dem vergangenen Donnerstag und gestern verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zugang zu einem Kellerraum an der Recklinghauser Straße. Entwendet wurden mehrere Werkzeugmaschinen und Getränke. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Bottrop

In der Nacht zu Sonntag entwendeten Unbekannte einen Porsche 911. Das Auto war an der Bottroper Straße in einer Garage auf einem Firmengelände geparkt. Um auf der Gelände zu gelangen hebelten die Täter das Eingangstor auf. Das Auto wurde ohne die amtlichen Kennzeichen entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Marl

In der Nacht zu Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Bäckerei an der Schmielenfeldstraße. Sie öffneten zahlreiche Spinde und warfen die Glasscheibe einer Zwischentür ein. Mit einem Tresor als Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro.

Castrop-Rauxel

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Wilhelmstraße ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, anschließend flüchteten die Täter mit mehreren Laptops. Eine Tür wurde leicht beschädigt.

Recklinghausen

Am Freitag oder Samstag brachen Unbekannte einen Baucontainer auf einem Schulhof an der Overbergstraße auf. Dabei wurde ein Vorhängeschloss beschädigt. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Dorsten

In der Nacht zu Sonntag gelangten unbekannte Täter in das Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße. Hier durchsuchten sie das Schlafzimmer und entwendeten Schmuck. Aus einem weiteren Raum wurde ein Laptop mitgenommen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Unbekannte Täter verschaffen sich in der Nacht zu Samstag über die Terrassentür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Zugang zum Wohnzimmer. Anschließend durchsuchen sie das Zimmer und entwenden Tablets, ein Smartphone, Bargeld und eine Schmuckkassette. Die Täter flüchteten wieder über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Am späten Sonntagabend öffneten unbekannte Täter eine Gittertür zwischen einer Bäckereifiliale und einem Supermarkt an der Berghäuser Straße. Anschließend versuchten die Täter einen Tresor zu öffnen. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung.

Bottrop

Zwischen Dienstag und Sonntag der vergangenen Woche hebelten Unbekannte ein Fenster an einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Heimersfeld auf. Anschließend wurden alle Räume nach Diebesgut durchsucht. Zur Beute können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

Waltrop

In der Nacht zu Sonntag kam es an der Unterlipper Straße zu einem Fall von Kupferdiebstahl. Unbekannte Täter hatten etliche Meter Kupferkabel von einem Baustellengelände entwendet. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

In der Nacht zu Montag schlugen Unbekannte eine Scheibe an einem Fußball-Vereinsheim an der Wartburgstraße ein. Entwendet wurde vermutlich nichts, die Täter konsumierten aber zahlreiche Lebensmittel. Teile der Nahrungsmittel lagen auch vor dem Vereinsheim. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor.

Waltrop

Bei einem Einbruch in eine Laube hinter einem Haus an der Taeglichsbeckstraße, wurden im Zeitraum zwischen dem 11.08. und dem 25.08. mehrere Fahrräder und Kinderspielzeug entwendet. Sachschaden ist bei dem Einbruch nicht entstanden. Die unbekannten Täter entkamen in unbekannte Richtung.

Haltern am See

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Montag eine Tür in einem Bürogebäude an der Hullerner Straße auf. Anschließend wurde aus einem Tresor Bargeld entwendet. Wie die Täter genau in das Hauptgebäude gelangten, ist noch unklar.

Bottrop

Heute, kurz nach Mitternacht, hebelten Unbekannte das Fenster einer Kindertagesstätte "An der Sandbahn" auf. Anschließend wurden einige Büromöbel nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld in unbekannte Richtung. An einem Fenster entstand Sachschaden.

