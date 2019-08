Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Raub auf Lebensmittelmarkt

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 20.10 Uhr, betraten zwei Männer einen Lebensmittelmarkt auf der Recklinghauser Straße. Sie liefen zielgerichtet in das dort befindliche Marktbüro und bedrohten den 43-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld. Einer griff dann in die Kasse und nahm Geld heraus. Der Täter versetzte ihm dann einen Schlag, durch den er zu Boden ging und Beide flüchteten mit der Beute aus dem Markt in unbekannte Richtung. Der Täter, der mit der Schusswaffe drohte war etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Er hatte einen Dreitage-Bart, sprach mit Akzent, trug eine Kapuze oder eine Mütze und war eher dunkel gekleidet. Der andere Täter war ebenfalls 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 bis 1,70 cm groß, etwa 25-30 Jahre, normale Statur, Dreitagage-Bart, rot-weiße Jacke. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell