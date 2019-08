Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Drei Motorräder auf der Straße Surick gestohlen

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.30 Uhr bis Sonntag, 14 Uhr stahlen unbekannte Täter einen von einem verschlossenen Garagenhof auf der Straße Im Surick geparktes schwarzes Motorrad BMW G 450 X mit Recklinghäuser Kennzeichen. Wie jetzt erst bekannt wurde, hatten unbekannte Täter aus einer Tiefgarage an der Straße Surick ein graues Motorrad BNMW R 1200 RS und ein schwarzes Motorrad Suzuki GV75A gestohlen. Beide Motorräder haben Recklinghäuser Kennzeichen. Die Motorräder waren in verschlossenen Garagen abgestellt. Die Täter brachen die Garagen auf, um an die Motorräder zu gelangen. Zusätzlich nahmen die Täter eine Motorradwippe mit. Mögliche Tatzusammenhänge werden derzeit geprüft. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

