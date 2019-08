Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand im Garten

Recklinghausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Sonntag, um 23:40 Uhr, zu einem Brand in einem Garten am Holbeinweg. Eine Hecke, Gartenmöbel eine Markise und Teile der Fassade eines Mehrfamilienhauses wurden durch das Feuer beschädigt. Der Hauseigentümer versuchte mit eigenen Mitteln das Feuer zu löschen, während die Feuerwehr auf der Anfahrt war. Die Feuerwehr übernahm dann die Löscharbeiten. Verletzt wurde niemand.

