Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 9-Jährige auf Fahrrad verletzt

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11:30 Uhr, wollte eine 9-Jährige aus Recklinghausen mit ihrem Fahrrad an einer Querungshilfe den Ossenbergweg überqueren. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Soest fuhr auf dem Ossenbergweg. Sie konnte den Zusammenstoß mit der 9-Jährigen nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde, vermutlich leicht verletzt, für medizinische Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

