POL-PPMZ: Verkehrsunfall aufgrund zu hoher Geschwindigkeit

Mainz (ots) - Sonntag, 09.12.2018, 17:40 Uhr

Ein 35-Jähriger befährt mit seinem Auto die Straße An der Krimm in Fahrtrichtung Am Sportfeld. Auf Höhe der Verkehrsinsel an der Ecke An der Krimm/Am Großen Sand kommt er aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ins Schlingern. Er möchte nach links ausweichen und kollidiert mit einem Betonzaun. Der 35-Jährige wird schwer verletzt im Krankenhaus behandelt. Er war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt. Das Auto wird abgeschleppt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell