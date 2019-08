THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW-HH MV SH: Das THW in Mecklenburg-Vorpommern sucht für seine Ortsverbände neue ehrenamtliche Helfer/innen, die ihre Ausbildung im September gemeinsam beginnen möchten.

Schwerin, Wismar, Parchim, Gadebusch, Bad Doberan, Rostock, Ludwigslust, Güstrow (ots)

Sich aktiv ehrenamtlich zu engagieren, das ist ganz einfach. Am 21. September 2019 startet der gesamte THW-Regionalbereich Schwerin in den Städten Bad Doberan, Gadebusch, Güstrow, Ludwigslust, Parchim, Rostock, Schwerin und Wismar mit der nächsten THW-Grundausbildung. Spenden kann jeder, aktiv in Deiner Region helfen kannst nur Du! Der gerade erst beendete Einsatz bei Lübtheen hat gezeigt, wie wichtig Menschen sind, die sich ehrenamtlich im Technischen Hilfswerk engagieren und dort helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und obwohl das THW die gestellten Aufgaben in Lübtheen mit ca. 160 THW-Einsatzkräften vor Ort erfolgreich abarbeiten konnte, hat der Einsatz uns auch gezeigt, dass wir weitere ehrenamtliche Helfer/innen in unserer Region benötigen. Und so haben die Bürger/innen unter dem Motto "Raus aus dem Alltag, rein ins THW" die Möglichkeit, sich ab September ehrenamtlich als Helfer/in im Zivil- und Katastrophenschutz ausbilden zu lassen und ein spannendes Hobby beim THW zu entdecken.

Grundsätzlich kann sich jede/r ab 6 Jahren im THW engagieren! Um die Grundausbildung beim THW zu durchlaufen und somit in den aktiven Dienst zu gehen, sollten Interessenten jedoch mindestens 16 bis 18 Jahre alt sein. Für Menschen mit Behinderungen ist auch eine angepasste Grundausbildung möglich. Die angepasste Grundausbildung vermittelt theoretische Grundkenntnisse über das THW sowie seine Aufgaben und ermöglicht es Arbeiten zu übernehmen, die nicht unmittelbar mit dem Einsatzgeschehen im Zusammenhang stehen. Dies können beispielsweise Verwaltungsarbeiten oder Aufgaben in der Verpflegung sein. Technische Vorkenntnisse sind für die Ausbildung und ein Ehrenamt im THW nicht erforderlich. Alles was die neuen THW-Helfer/innen wissen müssen, wird von uns vermittelt.

Je nach Wunsch ist es nach der Grundausbildung beispielsweise möglich als Einsatzkraft, in der Küche, der Verwaltung oder der Jugendarbeit tätig zu werden. Neben der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sammeln die Helferinnen und Helfer des THW neue Erfahrungen, meistern Herausforderungen und bilden sich in verschiedenen Lehrgängen fort. Alle entstehenden Kosten für Verpflegung, Aus- sowie Fortbildung und Ausstattung übernimmt dabei das THW.

Bürger/innen die etwas zum Schutz ihrer Mitmenschen beitragen und sich ehrenamtlich in der Region engagieren möchten oder noch mehr Informationen benötigen, wenden sich am besten noch bis zum 01.09.2019 an den zentralen THW-Ansprechpartner in der Regionalstelle Schwerin. Bevor sich die Interessenten für ein Engagement im THW entscheiden, sind sie herzlich eingeladen sich den Wunschortsverband mit der entsprechenden Technik anzusehen sowie die Kameraden/innen vor Ort kennen zu lernen. Nach der Anmeldung erhalten alle neuen Helfer/innen die entsprechende THW-Bekleidung und beginnen bei der gemeinsamen Auftaktveranstaltung am 21.09.2019 ihre Grundausbildung. Die Auftaktveranstaltung findet unter der Schirmherrschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Europa statt.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen den Start der Grundausbildung am 21. September 2019 in Ludwigslust zu begleiten. Anmeldungen hierzu richten Sie bitte an die Regionalstelle Schwerin.

Weitere Informationen sind unter www.thw-mv.de zu finden.

Sollten Sie weitere Fragen zum THW oder der aktuellen Werbekampagne haben, so wenden Sie sich gerne an mich.

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Christian Heidt

E-Mail: Christian.Heidt@thw.de

Tel.: 0385-207540-16

www.lv-hhmvsh.thw.de

