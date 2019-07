Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fenster eingeworfen

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Offenbar mit Steinen beschädigten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 19. Juli, das Fenster eines Geschäftes an der Von-Humboldt-Straße. So gelangten sie ins Gebäude und versuchten einen Tresor zu öffnen, was nicht gelang.

