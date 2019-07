Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruchsdelikte

Waldfeucht-Haaren (ots)

Unbekannte Täter hebelten die Haustür eines Reihenhauses an der Straße Am Driesch auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat ereignete sich am Samstag (20. Juli), zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr.

Mehrere Werkzeugmaschinen wurden zwischen Freitag (19. Juli) und Samstag (20. Juli) gewaltsam aus einem Lagerraum an der Straße Im Pölert gestohlen.

Zwischen 14 Uhr am Samstag (20. Juli) und 9 Uhr am Sonntag (21. Juli) entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Mountainbikes aus einem Schuppen an der Sopericher Straße.

In derselben Nacht überkletterten Unbekannte einen Zaun und gelangten so auf ein Grundstück an der Sopericher Straße. Hier stahlen sie ebenfalls zwei Mountainbikes.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell