Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Hückelhoven-Doveren (ots)

Ein 39-jähriger Mann aus Hückelhoven fuhr am Samstag (20. Juli), gegen 11.50 Uhr, mit seinem Motorrad Kawasaki die Kreisstraße 8 aus Richtung Houverath in Richtung Doveren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte in eine Feldgemarkung und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell