THW-HH MV SH: Vorbereitung auf die nächste Katastrophe

Wesel (ots)

Die Erde bebt, Häuser stürzen ein, Straßen sind unpassierbar und Rettungskräfte können nicht sofort alle Gebiete erreichen. Viele Betroffenen sind auf sich allein gestellt und müssen versuchen mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, irgendwie zu helfen. Bis kommenden Donnerstag werden irakische und kurdische Mitarbeiter der jeweiligen Zivilschutzorganisationen vom Technischen Hilfswerk (THW) ausgebildet, damit sie die Bevölkerung in ihrem Land auf genau solche Situationen vorbereiten können.

Theoretisch kommen nach einem Erdbeben ausgebildete Einsatzkräfte und beginnen umgehend mit der Rettung von Verschütteten. Doch in vielen Regionen kann es mehrere Stunden bis hin zu Tagen dauern, bis die Einsatzkräfte in betroffene Gebiete vordringen können. Wie die Betroffenen in der Zwischenzeit dennoch helfen können, ist Inhalt eines viertägigen Trainings des THW für irakische und kurdische Zivilschützer.

Insgesamt 21 Iraker und Kurden sind nach Wesel gereist, um an diesem speziellen Training teilzunehmen. Sie werden von den THW-Experten darin geschult, wie Betroffene mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, effektiv helfen können, auf welche Gefahren geachtet werden muss und wie sie ihr Wissen später an die Bevölkerung weitergeben können. Denn die Teilnehmer sollen im Anschluss an das Training beim THW die gewonnenen Kenntnisse an die irakische und kurdische Bevölkerung weitergeben.

Das Training findet auf dem Übungsgelände der THW Regionalstelle Wesel statt, das mit den vielfältigen Trümmer- und Gebäudekomplexen optimale Voraussetzungen für ein realitätsnahes Training bietet.

Der Irak ist nach China das weltweit zweite Land, für das diese Art Training durchgeführt wird. Grundlagen für dieses sogenannte "INSARAG - First Responder Training" sind die Vorgaben der internationalen Expertenkommission für Such- und Rettungseinsätze der Vereinten Nationen, INSARAG. Das THW zählt zu den Gründungsmitgliedern von INSARAG und stellt bis heute Experten in dieser Kommission.

Noch bis Donnerstag werden die irakischen und kurdischen Zivilschützer in Wesel ausgebildet.

Interessierte Medienvertreter_innen sind herzlich eingeladen, sich einen Einblick von dem Training und den praktischen Übungseinheiten zu verschaffen. Zusätzlich stehen Ihnen die THW-Trainingskoordinatorin, Teilnehmer sowie THW-Experten für Fragen zur Verfügung. Um vorherige Absprache mit unten genannten Kontaktpersonen wird gebeten

