Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Nebringen: Getreidefeld gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Bei Arbeiten mit einem Mähdrescher ist am Donnerstagnachmittag gegen 14:00 Uhr ein Getreidefeld südlich der Eisenbahnstraße in Gäufelden-Nebringen in Brand geraten. Der Fahrer des Mähdreschers steuerte bei Erkennen der Flammen sofort auf einen asphaltierten Bereich und konnte dadurch Schaden an seinem Fahrzeug vermeiden. Die Feuerwehren aus Gäufelden und Bondorf waren mit sieben Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften schnell am Brandort und hatten die Flammen gegen 14:45 Uhr gelöscht. Von dem Brand betroffen war eine Fläche von ca. 12.000 Quadratmeter Sommer- und Wintergerste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

