POL-LB: Leonberg-Höfingen: Komplettes Gerüst entwendet;B 296/Herrenberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Leonberg-Höfingen: Komplettes Gerüst entwendet

Aus einer Lagerhalle in der Pfadstraße in Höfingen haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein komplettes Baugerüst im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Die Teile müssen mit einem Lkw abtransportiert worden sein. Zeugen, die entsprechende Verladearbeiten in der Pfadstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

B 296/Herrenberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades nach einem Verkehrsunfall auf der B 296, an der Autobahn-Anschlussstelle Herrenberg, ins Krankenhaus gebracht werden. Er war gegen 11:35 Uhr von Tübingen kommend in Richtung Herrenberg unterwegs. An der Anschlussstelle musste die vorausfahrende, 47-jährige Fahrerin eines VW verkehrsbedingt abbremsen. Der 16-Jährige erkannte die Situation zu spät, fuhr auf den VW auf und wurde in die Heckscheibe des Wagens geschleudert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

