Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz: Brandstiftung auf Schulgelände; Hemmingen/ Mähdrescher gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen/Enz: Brandstiftung auf Schulgelände

Ein noch unbekannter Täter hat am Mittwochnachmittag auf dem Schulgelände des Friedrich-Abel-Gymnasiums in Vaihingen/Enz einen als Abstellraum genutzten Container, der über einen offenen Boden verfügt, in Brand gesetzt. Dort waren Biertischgarnituren für eine Veranstaltung am Folgetag gelagert, die vollständig verbrannten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Der Brand wurde um 15:55 Uhr entdeckt und die Feuerwehr Vaihingen/Enz war mit 33 Einsatzkräften am Brandort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042/941-0, entgegen.

Hemmingen/ Mähdrescher gerät in Brand

Vermutlich durch die Entzündung von Getreiderückständen im Motorraum ist am Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr ein Mähdrescher auf einem Feld im Gewann "Hetzengrund" am Gröninger Weg im Brand geraten. Die sofort verständigte Feuerwehr Hemmingen war mit 16 Einsatzkräften schnell vor Ort und löschte den Mähdrescher und die das Fahrzeug umgebende Feldfläche ab. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell