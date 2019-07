POL-LB: Brand in Gartenanlage, Kornwestheim, Oßweiler Weg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Am Mittwoch, gegen 23.06 Uhr ereignete sich in Kornwestheim, im Oßweiler Weg, in der dortigen Schrebergartensiedlung "altes Wehrmachtsstadion", westlich von Grünbühl ein Brand. Durch mehrere Anwohner wurden Flammen gesichtet. Beim Eintreffen der Streife konnte ein komplettes Gartengrundstück im Vollbrand festgestellt werden. Die Flammen hatten eine geschätzte Höhe von 10 Metern. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse konnte die Feuerwehr nur über Umwege zum Brandort gelangen. Zudem musste ein Kilometer Schlauchwege ausgelegt werden, ehe eine stabile Wasserversorgung hergestellt werden konnte. Aufgrund der Trockenheit kam es zu einer schnellen Ausdehnung des Feuers auf vier Gartengrundstücke mit einer Gesamtfläche von 300 Quadratmetern. Hierdurch wurden zwei Gartenhütten völlig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,- Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an. Es waren die Feuerwehren Ludwigsburg, Kornwestheim und Poppenweiler mit 10 Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften vor Ort. Ein Rettungswagen mit drei Einsatzkräften, sowie fünf Streifenwagen waren ebenfalls vor Ort. Zahlreiche Schaulustige beobachteten die Löschaktion. Es kam zu keinen Behinderungen der Rettungskräfte.

