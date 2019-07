Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ludwigsburg (ots)

Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es Polizeibeamte am Mittwoch gegen 11:10 Uhr an der S-Bahn-Haltestelle Goldberg zu tun. Nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung nahmen sie einen 19-Jährigen in Gewahrsam. Der junge Mann verhielt sich dabei derart aggressiv, dass er mit einer Handschließe gefesselt in den Streifenwagen gebracht werden musste. Im Polizeifahrzeug versuchte er nach den Polizisten zu treten, versuchte ihnen Kopfstöße zu versetzen und beleidigte sie fortlaufend. Dieses Verhalten setzte er auch beim Polizeirevier Böblingen fort. Der vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende 19-Jährige wurde in die dortige Gewahrsamseinrichtung gebracht.

