Aurich - Einbruch in Wohnhaus: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag, 14.07.2019, in Aurich in ein Einfamilienhaus im Rahester Postweg, ein. Die Täter öffneten dazu gewaltsam eine Tür und durchsuchten die Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Rüttelplatte entwendet: Eine Rüttelplatte entwendeten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 12.07.2019, und Montag, 15.07.2019, 07.00 Uhr. Unter erheblichem Aufwand wurde die Rüttelplatte bei einer Baustelle in Aurich, Moordorfer Straße, unter einer Baggerschaufel hervorgezogen, die als Absicherung diente. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Parkplatzunfall: Zu einem Parkplatzunfall kam es am Montag, 15.07.2019, in Wiesmoor beim Combi-Markt, Hauptstraße. Ein Verkehrsteilnehmer hatte seinen Opel Astra zwischen 08.30 Uhr und 10.00 Uhr dort ordnungsgemäß geparkt. In der Zeit war ein anderer Fahrzeugführer gegen den Opel gefahren und hatte diesen beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Verursacher. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

