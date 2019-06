Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Raubdelikten am Kräherwald - Zeugen gesucht -

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag (28./29.06.2019) einem 18-Jährigen seine Lautsprecherbox geraubt. Der junge Mann war gegen 00.10 Uhr auf dem Weg zu einer Party im Bereich eines Grillplatzes des Kräherwalds, als er von ungefähr zehn Jugendlichen umzingelt wurde. Sie pöbelten ihn an und schüchterten ihn durch Drohungen ein, schließlich griffen zwei aus der Personengruppe nach seiner Lautsprecherbox im Wert von mehreren Hundert Euro und konnten ihm diese entreißen. Der Überfallene flüchtete und verständigte die Polizei. Er konnte die beiden Haupttäter folgendermaßen beschreiben: Beide zirka 16 bis 17 Jahre alt, beide zirka 180 Zentimeter groß, beide schwarz bekleidet, einer hatte blonde Haare.

Eine starke halbe Stunde später wurde die Polizei erneut zum Kräherwald gerufen. Die Party war inzwischen beendet und neben vielen anderen befand sich ein 16-jähriger Jugendlicher, seinen Elektroroller schiebend, kurz vor 01.00 Uhr auf dem Heimweg. Auch er wurde von einer acht- bis zehnköpfigen Personengruppe umringt und an der Bushaltestelle "Am Kräherwald" aufgehalten. Ein Jugendlicher aus dieser Gruppe entriss ihm den Roller, schaltete ihn an und fuhr davon. Der 16-Jährige verfolgte den Räuber, holte ihn ein und forderte sein Fahrzeug zurück. Daraufhin versetzte ihm der Täter einen Faustschlag ins Gesicht und setzte seine Flucht in Richtung Zeppelinstraße fort. Der Roller wurde erst vor wenigen Wochen gekauft, hat einen Wert von mehreren hundert Euro und hat noch kein Versicherungskennzeichen. Personenbeschreibung des Haupttäters: zirka 16 Jahre alt, südländische Erscheinung, zirka 180 Zentimeter groß, dunkle, nach oben frisierte Haare. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

