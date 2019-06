Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (28.06.2019) in der Klett-Passage einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der vor zwei Frauen onaniert haben soll. Die 23 und 28 Jahre alten Frauen gingen gegen 02.30 Uhr von der Theodor-Heuss-Straße in die Klett-Passage. Hierbei stand ihnen der 21-Jährige mit heruntergelassener Hose im Weg. Er suchte offensichtlich Blickkontakt zu den beiden Damen und onanierte dabei. Die von den Frauen alarmierten Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung vorläufig fest. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell