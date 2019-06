Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Fleischverarbeitungsbetrieb

Gütersloh (ots)

Verl -(RB) - In der Freitagnacht gegen 22.50 Uhr kam es in Verl in einem Fleischverarbeitungsbetrieb zu einem Brand. Der Brand entstand aus bisher ungeklärter Ursache in einem Umkleide-/Lagerraum der Firma. Sämtliche Mitarbeiter konnten rechtzeitig und unverletzt evakuiert werden. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrmänner über mehrere Stunden im Einsatz. Der Feuerwehreinsatz dauerte bis zum anderen Morgen um 04.10 Uhr an. Es entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell