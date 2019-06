Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen - Rotlichtüberwachung

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (27.06.2019) an der Einmündung Pragstraße/Haldenstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr besonderes Augenmerk auf die Beachtung des Rotlichts der Ampel gelegt. Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr missachteten fünf Fahrer das Rotlicht der Ampel, zwei benutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon. In einem Fahrzeug saßen zwei Kinder ohne jede Sicherung. Am Renault eines 24-Jährigen stellten die Beamten Veränderungen an den Lichtern und Manipulationen am Luftfilter fest. Da dadurch die Betriebserlaubnis erloschen war, beschlagnahmten sie das Auto.

