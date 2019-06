Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall bei dem am Donnerstag (27.06.2019) auf der Kreuzung Herderstraße/Rotenwaldstraße zwei Autos zusammengestoßen sind und beide Verkehrsteilnehmer angaben, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Ein 75 Jahre alter Mercedesfahrer war mit seiner M-Klasse gegen 12.30 Uhr in der Herderstraße Richtung Westbahnhof unterwegs, als er auf der Kreuzung mit dem Skoda Fabia einer 60-Jährigen zusammenstieß, die in der Rotenwaldstraße Richtung Straße Unter dem Birkenkopf unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

