POL-LB: Ludwigsburg: Unfall beim Fahrstreifenwechsel; Ludwigsburg: Alkoholisierter Radfahrer fährt in Gegenverkehr;

Ludwigsburg: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Eine Verletzte und etwa 12.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwoch ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Steinbeisstraße. Gegen 13:20 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Fiat auf der Schwieberdinger Straße unterwegs. Nachdem er verkehrsbedingt anhalten musste, wollte er auf den Linksabbiegestreifen wechseln und achtete dabei nicht auf den VW einer 49-jährigen Frau, die sich dort bereits eingeordnet hatte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Fiat wieder nach rechts abgewiesen und auf den verkehrsbedingt stehenden Audi einer 35-Jährigen geschoben. Die Fahrerin des VW zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fiat und der VW mussten abgeschleppt werden.

Ludwigsburg: Alkoholisierter Radfahrer fährt in Gegenverkehr

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 55-jähriger Radfahrer, der am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr in Schlangenlinien auf der Seestraße unterwegs war. Kurz vor der Kreuzung mit der Mathildenstraße geriet er zu weit nach links und stieß gegen den entgegenkommenden BMW eines 34-Jährigen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt. Polizeibeamte stellten bei ihm deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe.

