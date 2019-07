THW-HH MV SH: THW weiterhin beim Waldbrand im Einsatz - Unterstützung für Bundesforst beginnt

THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

THW weiterhin beim Waldbrand im Einsatz - Unterstützung für Bundesforst beginnt

Lübtheen

In den vergangenen Stunden konnte die Anzahl der im Einsatz befindlichen THW-Einsatzkräfte reduziert werden. Dennoch bleibt das THW mit einem Kernteam von Spezialisten vor Ort im Einsatz. Die Vorbereitungen zur Unterstützung der Bundesforst nach einer möglichen Aufhebung des Katastrophenalarms haben begonnen.

Im Verlauf des Einsatzes waren bis zu 160 Helferinnen und Helfer für das Technische Hilfswerk gleichzeitig im Raum Lübtheen eingesetzt. Derzeit leisten die THW-Einsatzkräfte noch Unterstützung, inbesondere durch technische Unterstützung mit Radladern sowie durch Übernahme von Transport-/Logistikaufgaben. Hierzu sind die Fachgruppen Räumen und Logistik fortlaufend im 24-Stunden-Betrieb eingesetzt. Sie versorgen die Einsatzfahrzeuge mit Betriebsstoffen, kümmern sich um notwendige Reparaturen und begradigen in Zusammenarbeit mit den Forst-Mitarbeitern Wege und Schneisen im Einsatzgebiet.

Das Feldlager Bereitstellungsraum, der in den vergangenen Tagen auf dem Gelände der Bundeswehr in Hagenow errichtet wurde, wird derzeit abgebaut. Um einen schnellen und reibungslosen Abbau des Feldlagers, das zu Spitzenzeiten bis zu 740 Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Bundespolizei, DRK Unterkunft ermöglichte, zu gewährleisten, wurden zusätzliche Einsatzkräfte aus verschiedenen THW Einheiten angefordert. Parallel dazu hat auch der Rückbau der weiteren Infrastruktur begonnen. Die durch die Bundeswehr bereitgestellte Sporthalle kann in Kürze wieder zurückgegeben werden. Der zweite Bereitstellungsraum in Lübtheen wurde aufgehoben; die Beleuchtungseinheiten bereiten sich ebenfalls auf ein mögliches Einsatzende vor.

Derzeit befindet sich das THW in enger Abstimmung mit der Bundesforst, um diese je nach Bedarf mit Experten, (schweren) Geräten, Material und Personal unterstützen zu können. Bisher unterstützt das THW die Bundesforst in dem Bereich Führung und Kommunikation (FK). Über weitere Einsatzoptionen wird aktuell beraten.

Raphael Scheibler (OV Greifswald) +49 1512 069 408 0

Florian Gottschalk (OV Kaltenkirchen) +49 176 105 040 00



THW Landesverband Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein

Mediateam Nord

Markus Drewes

Telefon: 0174 / 3796872

E-Mail: markus.drewes@live.de

www.lv-hhmvsh.thw.de

